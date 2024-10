Gorleben - 40 Jahre steht der Atommüll, gegen den sich die Wendländer so vehement wehrten, nun in Gorleben. Eine Antwort auf die Frage „Wohin mit dem Atommüll?“ ist auch nach vier Jahrzehnten nicht in Sicht. Stattdessen lagern die schwach und mittel radioaktiven Abfälle, die am 8. Oktober 1984 mit den ersten Transporten in Gorleben ankamen, dort nun unbefristet oberirdisch in einer Halle. Sie sollten eigentlich im ehemaligen Erzbergwerk Schacht Konrad endgelagert werden. Doch darum tobt Streit, weil das Bergwerk aus Sicht von Kritikern heutigen Sicherheitsanforderungen an die Atommüllendlagerung nicht entspricht.

