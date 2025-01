Auch wenn Prof. Dr. Willi Grunewald seine Hauptstelle in der Kreisstadt eröffnet hat, hält er an einem medizinischen Versorgungszentrum im Altmarkkreis auf dem Land fest.

Nach Eröffnung von Hausarztpraxis in Salzwedel: Doktor hält an MVZ fest

Wenn es nach Prof. Dr. Willi Grunewald geht, würde so ein Schild nicht nur in Salzwedel, sondern auch in Eickhorst hängen.

Bonese/Eickhorst. - In einer Ratssitzung in einem Dorf im Altmarkkreis rumorte es kürzlich. In der Gemeinde will ein erfahrener Arzt ein Mediziniches Versogungszentrum errichten - und scheitert bisher an der Bürokratie. Anwohner machen nun ihrem Frust Luft. Das letzte Wort in Sache ist noch nicht gesprochen.