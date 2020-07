Unschönes Bild auf dem Platz in der Stadtmitte. Foto: Peter Ritzrau

Ein vermüllter Rathausturmplatz sorgte für ein abschreckendes Bild in Salzwedel.

Salzwedel (ci) l Die Überbleibsel eines nächtlichen Gelages boten am Sonnabend (18. Juli) ein „jämmerliches Bild“ auf dem Rathausturmplatz. Das ist die Meinung von Volksstimme-Leser Peter Ritzrau, der die „gute Stube“ der Stadt gegen 9.45 Uhr besucht hatte. Bis 18.45 hätten sich, so Peter Ritzrau, wohl Passanten erbarmt und den gröbsten Schmutz in die Nähe der Abfalleimer geräumt.

Unverständlich ist Ritzlau, warum die Verwaltung keine geeigneten Maßnahmen ergreift, um solche Missstände zu verhindern. Angesichts des Zustands der offensichtlichen Verwahrlosung hätten neben vielen Salzwedelern auch einige Touristen den Kopf geschüttelt.

Es müsse, schreibt Ritzrau, doch möglich sein, dass Mitarbeiter der zuständigen Dienststellen auch an Wochenenden durch die Stadt patrouillieren und für Ordnung sorgen. Zu hinterfragen sei zudem, wie es größeren Gruppen gelingen könne, den Corona-Sicherheitsbestimmungen gänzlich unbeobachtet zu trotzen? „Fährt die Polizei nicht regelmäßig Streife und hätte das dann bemerken müssen“, fragt Ritzrau. „Es gibt“, schreibt unser Leser „noch mehr Aufgaben, als Knöllchen bis 18 Uhr an Autos zu ‚kleben‘.“