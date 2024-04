Salzwedel. - Die Frühjahrsarbeiten auf den Feldern stellen die Landwirte in diesem Jahr vor besondere Schwierigkeiten. Einige Flächen sind aufgrund der vielen Niederschläge in den vergangenen Monaten nicht oder nur schlecht befahrbar. Das kennzeichnet insbesondere die Situation auf dem Grünland, aber auch Äcker sind betroffen. Trotzdem geht es ganz gut voran und die Landwirte sind optimistisch, dass die Termine für Düngung und Aussaat noch eingehalten werden können, schätzt Annegret Jacobs Geschäftsführerin des Kreis-Bauernverbandes, ein. „Sie arrangieren sich mit dem nassen Frühjahr und den nicht so optimalen Bedingungen“, erklärt sie auf Anfrage der Volksstimme.

Dabei werde beobachtet, auf welchen Feldern und Wiesen die Befahrbarkeit gegeben ist und wo mit den anstehenden Arbeiten begonnen werden kann. Dann würden sie Fläche für Fläche fortgesetzt. Teilweise seien die Böden im März gut abgetrocknet. „Dennoch ist nicht alles befahrbar und Wasser in den Senken und Fahrspuren sichtbar“, betont die Geschäftsführerin.

Derzeit erfolge die Bodenbearbeitung und das Legen von Kartoffeln sowie das Drillen von Zuckerrüben. „Die gedrillten Erbsen laufen langsam auf und die kleinen Pflänzchen sind zu sehen“, beschreibt sie die Entwicklung der Kulturen. Die zu erwartenden hohen Temperaturen am Wochenende würden beim Raps die ersten Knospen zum Blühen bringen.

Weiterhin seien die Landwirte dabei, die Felder zur Aussaat von Mais und Sonnenblumen vorzubereiten. Die Pflege der Wiesen und Weiden inklusive des Ausbringens von Dünger sei in diesem Jahr verzögert und abhängig vom Standort und der Tragfähigkeit der Flächen.

Das schätzt auch Philipp Krümmel, Geschäftsführer der Agrargenossenschaft Lockstedt, so ein. Stickstoffdünger konnte auf dem Grünland ausgebracht werden, für Kali seien allerdings schwerere Fahrzeuge nötig und dafür seien die Wiesen noch zu feucht. „Die würden einsacken“, sagt er. Eine so extreme Nässe auf den Wiesen habe er in seiner fünfzehnjährigen Berufskarriere noch nicht erlebt. Er hofft, dass die Kalidüngung noch erfolgen kann, denn für den Betrieb, der auch Milchvieh hat, sei ein guter erster Schnitt des Grases wichtig, um hohe Qualitäten bei der Silage als Futter für die Tiere zu erreichen.

Ansonsten sei er mit dem Ablauf der Frühjahrsarbeiten zufrieden. An den Winterkulturen seien nur geringe Schäden zu verzeichnen. „Ich bin froh, dass es so viel geregnet hat, damit hat sich der Grundwasserstand wieder gut aufgefüllt“, schätzt er ein. Endlich sei die Altmark im Dürremonitor in 1,8 Metern Tiefe wieder auf Weiß, was keine ungewöhnliche Trockenheit bedeutet. Im Sommer 2023 war die Farbe dunkelrot, hieß: außergewöhnliche Dürre.

Zwar sei es eine Herausforderung, termingerecht auf dem Acker fertig zu werden, aber im Großen und Ganzen sehe es für seinen Betrieb gut aus. „Der April ist gerettet mit dem Regen“, sagt er. Sorge bereite ihm, wenn im Mai und Juni, wenn die Kulturen viel pflanzenverfügbares Wasser brauchen, erneut eine Dürreperiode einsetzt und „der Hahn abgedreht wird“. „Es bleibt also spannend, und wir stehen ganz am Anfang“, betont er. Auch Spätfröste könnten, genau wie lange Phasen ohne Niederschlag, noch Schäden an den Kulturen anrichten, fügt Annegret Jacobs hinzu.