Verkehr Neue Poller sollen für mehr Ruhe auf der Arendseer Seepromenade sorgen.

Eigentlich sollten die Zugänge am Seeweg längst mit neuen Pollern bestückt sein. Doch noch herrscht an einigen Stellen freie Fahrt. Abgeschrieben wird das Ziel, mehr Ruhe in diesen Bereich zu bekommen, allerdings nicht.