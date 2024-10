Es gibt den Vorstoß für neuen Wochenmarkt in Salzwedels Innenstadt. Er soll zunächst in der Kommunalpolitik diskutiert werden.

Salzwedel. - Die Fraktion Bündnis für Salzwedel/SPD will den Salzwedeler Wochenmarkt wieder beleben. Die Stadtverwaltung soll dafür Vorschläge erarbeiten, in welcher Form die Einführung eines Marktes im Innenstadtbereich sinnvoll möglich ist. Möglich sei die Wiedereinführung eines Wochenmarktes nach Gewerbeordnung oder eine ähnliche Lösung. Wichtig sei, dass die Wünsche der Bürger dahingehend abgedeckt würden, möglich sei beispielsweise, ein abendliches Angebot zu unterbreiten. Das Ganze soll nach den Vorstellungen der Fraktion in der Breiten Straße etabliert werden, heißt es in einem Antrag, über den der Stadtrat in seiner nächsten Sitzung am Mittwoch, 30. Oktober, zu entscheiden hat. Sie beginnt um 18 Uhr im Foyer des Kulturhauses.

Frische Lebensmittel

Frische Lebensmittel und andere Produkte des täglichen Bedarfs seien im Stadtgebiet aufgrund der Schließung von Ladengeschäften kaum noch zu bekommen. Mit der regelmäßigen Ausrichtung eines Wochenmarktes könnten die Bedürfnisse der Bevölkerung, insbesondere der mobil eingeschränkten, besser erfüllt werden. Gleichzeitig führe regelmäßiges Markttreiben zur Belebung der Innenstadt, argumentieren die Fraktionsmitglieder. Sie verweisen in dem Zusammenhang auf zahlreiche positive Beispiele in der Umgebung wie in Gardelegen, Uelzen oder Lüchow. Auch die Gastronomie könne von einer innerstädtischen Belebung profitieren. Langfristig wirke sich eine belebtere Innenstadt auf die Gewerbesteuereinnahmen der Stadt aus, so die Begründung.

Zuletzt war 2019 versucht worden, immer sonnabends einen Wochenmarkt auf dem Rathausturmplatz zu realisieren. Damals hatte sich Jost Fischer, Betreiber des Bauernmarktes am Gerstedter Weg, für einen Neustart eingesetzt. Allerdings konnte sich das Angebot langfristig nicht durchsetzen.