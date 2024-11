Stilles Örtchen in Salzwedel

Salzwedel. - Dass Salzwedel ein grundsätzliches Problem mit zu wenig und nicht geöffneten öffentlichen Toiletten hat, ist nichts Neues. Dieser Fakt hilft all denjenigen nicht weiter, die ein dringendes Bedürfnis haben und vor verschlossenen Türen stehen. So ging es in jüngerer Zeit mehreren Besuchern des Altmarkcenters.