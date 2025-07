In mehreren Regionen verlangen Gaststätten beim Reservieren Geld. Diese sogenannte „No-Show-Gebühr“ ist mittlerweile auch in Staßfurt ein Thema.

Was tun mit der Ausfallzeit in der Gastronomie, wenn reservierte Plätze nicht storniert werden?

Staßfurt. - Essen gehen ist gut für die Seele. Das soziale Umfeld und das Gefühl „sich einmal etwas Gutes zu tun“ treibt Menschen in Restaurants. Auch, weil man sich bedienen lassen kann. Essen gehen ist eine emotionale Angelegenheit. Doch in mehreren Regionen Deutschlands führen immer mehr Restaurants eine sogenannte „No-Show-Gebühr“ ein, da Gäste trotz Reservierung nicht erscheinen oder sehr kurzfristig absagen. Und die Gastronomen dann auf Kosten sitzenbleiben. Wenn zum Beispiel der Tisch nicht so kurzfristig neu belegt werden kann und Einnahmen wegbrechen. Auch in Staßfurt ist dieses Problem angekommen.