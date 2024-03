Aus Andalusien kam Tureno in die Altmark, der sich im spanischen Tierheim bei Überforderung angewöhnte, in seine Leine zu beißen. Denn der liebenswerte Rüde vertägt sich mit Artgenoßen und mag Menschen sehr gern. Nur Katzen und Kleintiere sind nicht so sein Ding. Der liebevolle Hund wartet nun in Ahlum auf ein Herrchen oder Frauchen, dass ihm eine Chance gibt.

Foto: Alexander Rekow