Rot als Warnung: Einige Gebäude wurden zur "Night of light" in Salzwedel angestrahlt. Die Kulturbranche ist in Not.

Salzwedel l Es war ein Fanal, ein zwar stiller, aber doch sehr wirkungsvoller Aufschrei in Richtung der Politik, um auf die dramatische Situation dieser Branche hinzuweisen. Mit der „Night of Light“ machte die Veranstaltungswirtschaft in der Nacht von Montag (22. Juni) zu Dienstag in ganz Deutschland in einer spektakulären Art auf sich aufmerksam.

Seit dem 10. März stehen in diesem Wirtschaftsbereich faktisch alle Räder still. Ein Ende ist nicht in Sicht. Unzählige Arbeitsplätze sind akut bedroht und viele Unternehmen stehen vor dem Aus. Alle Signale stehen somit auf Rot. Und mit der Farbe Rot wollen die Initiatoren, die „Initiative für die Veranstaltungswirtschaft“ und die teilnehmenden Unternehmen und deren Mitarbeiter signalisieren, dass sie sich auf der Liste der aussterbenden Branchen befinden.

Werbegemeinschaft und Hanseat beteiligt

Aus diesem Grund wurden in rund 250 Städten Spielstätten und ausgewählte Gebäude rot illuminiert. Auch die Werbegemeinschaft Salzwedel und das Hanseat beteilitgen sich an dieser Aktion. Während Maik Rossat von „Kupfermusik“ das Neupervertor in rotes Licht hüllte und ein paar Meter weiter auch das Kulturhaus in diesem Licht erstrahlte, tauchten Michael (Elvis) Schulze und Paul Hiersche das Hanseat in der Altperverstraße ebenfalls in die Signalfarbe Rot.

Bilder Sonst signalisierten die bunten Lichter am Kulturhaus, dass gerade eine Veranstaltung im Haus läuft. Am Montag dagegen war das Rot als ein Warnsignal zu...



Maik Rossat von Kupfermusik, Bürgermeisterin Sabine Blümel und Jost Fischer, Vorsitzender der Werbegemeinschaft, stehen hinter dieser bundesweiten Aktion....



Punkt 22 Uhr gingen an den drei Gebäuden die Lichter an und sollten es in dieser Nacht bis 1 Uhr bleiben, informierte Maik Rossat. Er hatte Anfang Juni von der Aktion erfahren und war sofort Feuer und Flamme. Schließlich hatte es ihn als Spezialist für Veranstaltungstechnik & Messebau Mitte März genau so kalt erwischt wie unzählige seiner Kollegen in diesem Sektor, in dem es mittlerweile ums blanke Überleben geht. Und in Hinblick auf eine möglichen Lockerung der Situation, schaut er nicht gerade optimistisch in Richtung Zukunft. Er rechnet sogar damit, dass es in diesem Jahr keine größeren Veranstaltungen mehr geben wird.

Schöner wie schauriger Anblick

Jost Fischer, Vorsitzender der Werbegemeinschaft, konnte er mühelos von der Idee begeistern, denn auch die Werbegemeinschaft wurde hart getroffen. Nicht nur das Hansefest fällt aus, auch den Nysmarkt wird es nur in einer sehr stark abgespeckten Version geben. Wahrscheinlich wird es ein Markt ohne Bands und Schausteller. Die Werbegemeinschaft stellte für die Aktion das Vereinshaus, das Neupervertor, zur Verfügung. Im dunklen Rot getaucht, bot es wahrhaft einen schönen wie schaurigen Anblick.

„Es sieht nicht nur schön aus, es ist auch Kunst“, zeigte sich Bürgermeisterin Sabine Blümel von dem Projekt begeistert. Mit ihrem Erscheinen zur späten Stunde wollte sie der lokalen Veranstaltungsbranche symbolisieren, dass sie hinter ihr stehen würde. Auch die Stadt Salzwedel ist in diesem Bereich betroffen. Seit der Frauentagsfeier im Kulturhaus hat sich der Vorhang nicht mehr geöffnet. Gleichfalls ist im Hanseat die Musik verstummt. Nach derzeitigem Stand werden die Lichter dort erst wieder nach dem 31. August angehen.

Alle hoffen, dass die Aktion am Montag auch von den politischen Entscheidungsträgern wahrgenommen wurde. Die sozialen Medien werden es unübersehbar machen, ist sich Maik Rossat sicher. Wie auf der Facebook-Seite von Night of Light 2020 noch an diesem Abend anhand der eingestellten Fotos zu sehen war, hatten nicht nur direkt Betroffene die verschiedenen kulturellen Einrichtungen in ein rotes Licht gesetzt, sondern auch private Menschen sympathisierten mit dem Wirtschaftssektor, indem sie auch ihre privaten Gebäude unter Rotlicht setzten. In Deutschland herrschte an diesem ersten Sommerabend Alarmstufe Rot.