Feldbrand an Kleingartenanlage bei Leipzig - zwölf Verletzte

Gerichshain - Bei einem Feldbrand im Landkreis Leipzig sind zwölf Menschen in einer Kleingartenanlage verletzt worden. Nach Angaben der Rettungsleitstelle Leipzig erlitten sie am Nachmittag Rauchgasvergiftungen und wurden in Krankenhäuser gebracht.

Das Feuer war gegen 16.00 Uhr in der Nähe des Bahnhofs Gerichshain in der Nähe der Kleingärten ausgebrochen und hatte sich rasch ausgebreitet. Die Flammen schlugen auf eine Fläche von rund zehn Hektar über. Nach dem Alarm rückten 31 Fahrzeuge der Feuerwehr aus.

Der Brand wurde gelöscht, der Einsatz beendet. Die mutmaßliche Brandursache ist laut Bundespolizei Funkenflug infolge einer festsitzenden Bremse eines Zuges. Für die Löscharbeiten wurde den Angaben zufolge die S-Bahn-Strecke Leipzig-Wurzen kurzzeitig gesperrt.