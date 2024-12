Geschenketipps an Heiligabend

Magnete gehören zu den gefragten Mitbringseln bei Reisenden. Auch am Kühlschrank Einheimischer machen diese eine gute Figur,

Salzwedel. - Ein Kühlschrank sagt oftmals viel über die Reiselust seines Besitzers. Nicht selten haften allerhand Magnete an diesem. Mit den Namen von Sehenswürdigkeiten, Inseln und Städten. In Salzwedel dürfte jedoch der Baumkuchen die unangefochtene Nummer 1 der Mitbringsel sein. Wer jedoch nur eine lokale Kleinigkeit veschenken möchte, kann mit diesen Produkten am Heiligabend punkten.