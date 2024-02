Diebstahl von Warenlieferung Paket-Dieb im eigenen Haus - Wenn die Bestellung einfach so verschwindet

Diebstahl von Zusendungen sind keine Seltenheit in Deutschland. Problematisch wird’s, wenn der Nachbar zugreift. So geschehen in einem Dorf im Altmarkkreis. Nun saß ein Mann dafür vor Gericht.