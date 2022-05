Corona Pandemie im Altmarkkreis Salzwedel nicht unter Kontrolle

Vier Verstorbene und aktuell 38 mit dem Coronavirus Infizierte in einem Pflegeheim in Salzwedel sowie die hohe Inzidenz im Altmarkkreis sorgen überregional für Aufsehen. Landrat Michael Ziche und sein Stab erklären sich in einer Pressekonferenz und müssen sich zum Teil revidieren.