Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Salzwedel/be. - Zentrumsnah zu parken, ist in Salzwedel nur an wenigen Stellen kostenlos. Da ist es ein Ärgernis, wenn Autofahrer so raumgreifend parken, dass sie den Platz für zwei Fahrzeuge in Anspruch nehmen. Zudem ist solch ein Verhalten nicht nur wenig rücksichtsvoll, es widerspricht auch den Regeln der Straßenverkehrsordnung.