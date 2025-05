Belebungsbecken in einem Klärwerk. Einige PFAS finden über Kläranlagen ihren Weg in Flüsse, Seen und Meere.

Altmarkkreis. - Sie schädigen Leber und Niere, stören den Fettstoffwechsel, unterdrücken die Immunantwort, verringern die Zahl und Qualität von Spermien und werden mit verringertem Geburtsgewicht, Krebs, erhöhten Cholesterinwerten, Diabetes mellitus Typ II sowie Aufmerksamkeitsdefizitstörungen in Verbindung gebracht. Und sie sind praktisch flächendeckend in der Natur vorhanden: Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen, kurz genannt PFAS. Der Gewässerkundliche Landesdienst (GLD) hat in den vergangenen Jahren umfangreiche Untersuchungen zu diesen problematischen Chemikalien auch im Altmarkkreis Salzwedel durchgeführt.