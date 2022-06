Pfützen direkt am Arendsee: Naturidylle und Ärgernis zugleich

Der Seeweg am Arendsee wird stark frequentiert und oft gelobt. Es gibt aber auch Kritik, was die Vielzahl von Unebenheiten angeht.

Arendsee - Wolken und Sonnenmix am Himmel – diese Wetterdetails spiegeln sich nach einem kräftigen Regen auf dem Seeweg. Und zwar in großen Pfützen. Was auch etwas Idyllisches haben kann, hat ebenso Nachteile. Die Meinungen darüber gehen bei Passanten auseinander. Denn an einigen Stellen geht es ohne nasse Füße kaum noch.