Erneuerbare Energien Photovoltaik: Salzwedels Dörfer werden an Einnahmen beteiligt

Showdown in Salzwedel: Wie viel Geld sollen die Dörfer bekommen, in denen PV-Anlagen stehen? Jetzt steht es fest! Doch zuvor haben sich zwei Stadträte in die Haare bekommen.