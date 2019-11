Ein jugendlicher Simson-Fahrer stießin Salzwedel mit einem Auto zusammen.

Salzwedel (ao) l Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag um 15.40 Uhr ist ein 15-Jähriger verletzt worden.

Der Jugendliche fuhr mit seiner Simson S50 in Salzwedel auf der B71 in Richtung Magdeburg. An der Winkelmannstraße wollte der 15-Jährige nach links abbiegen und wurde entsprechend langsamer. Zu langsam für eine 26-jährige Skoda-Fahrerin, die zum Überholen ansetzte. Aufgrund dessen stießen die beiden Kraftfahrzeuge seitlich zusammen, wobei sich der 15-jährige Simson-Fahrer leicht verletzte. Er wurde anschließend zur Behandlung in das Salzwedeler Altmark-Klinikum gebracht. Den Sachschaden an den Kraftfahrzeugen beziffert die Polizei mit etwa 4000 Euro.