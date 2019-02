Zwischen Diesdorf und Molmke an der Kreisstraße 1120 entdeckte ein Spaziergänger die Kinderkleidung mit den Disney-Motiven aus "Die Eiskönigin". Foto: Polizei

Zwischen Diesdorf und Molmke wurde Kinderbekleidung entdeckt. Um eine mögliche Straftat auszuschließen, sucht die Polizei nun die Besitzer.

David Schröder ist seit 2018 Reporter bei der Volksstimme in Salzwedel. Sein Volontariat absolvierte er bei einer Tageszeitung in Nordrhein-Westfalen. Seit 2013 lebt er in der Altmark. david.schroeder@volksstimme.de ›

Diesdorf/Molmke l Wie die Salzwedeler Polizei berichtet, entdeckte ein Spaziergänger aus dem Bereich Diesdorf am Sonntagmittag (24. Februar) gegen 12 Uhr zwischen den Ortslagen Diesdorf und Molmke Kinderbekleidung am Straßenrand. Diese lag an der Kreisstraße 1120 auf Höhe der Brücke über den Molmker Bach.

Bei den aufgefundenen Kleidungsstücken handelt es sich um zwei Jacken in den Kindergrößen 92 und 104 sowie um zwei Rucksäcke mit dem Aufdruck von Olaf dem Schneemann aus Disney`s „Die Eiskönigin". Um auszuschließen, dass der Fund der Kinderkleidung im Zusammenhang mit Straftaten oder einer Gefahr für die Besitzer der Kleidung steht, bittet die Polizei um Mithilfe bei der Ermittlung der Eigentümer.

Wer Hinweise zu der Bekleidung geben und/oder Beobachtungen zu gesichteten Kindern im Fundbereich an der K1120 am 24. Februar zwischen 9 und 11 Uhr gemacht hat, kann sich jederzeit unter Telefon (03901) 8480 bei der Polizei in Salzwedel melden.