Weil es nichts mehr zu essen gab, wurde ein Imbiss-Mitarbeiter in Salzwedel von "Kunden" geschlagen.

Salzwedel (me) l Nichts zu essen, das brachte zwei Männer in Salzwedel derart in Rage, dass die Fäuste flogen. Die 23- und 20-Jährigen wollten abends in einem Imbiss an der Breiten Straße Essen bestellen. Der Mitarbeiter (34 Jahre) schloss aber gerade die Tür des Ladens ab und nahm die Bestellung nicht mehr an.

Das wollten die beiden so nicht hinnehmen. Einer der schlug mit beiden Händen auf den Oberkörper des 34-Jährigen ein und zerrte ihn an seiner Kleidung auf die Straße. Das Shirt hielt dem nicht stand und zerriss. Der Mittäter schlug dem Geschädigten mit der Faust auf die Stirn, wodurch eine sichtbare Verletzung entstand, informiert die Polizei. Beide Täter wurden von Beamten unweit vom Ort des Geschehens auf der Steintorstraße gestellt. Sie müssen mit entsprechenden Strafanzeigen rechnen und sich für ihr Verhalten verantworten.