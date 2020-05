In Salzwedel übersah ein Autofahrer einen Radfahrer. Bei dem Unfall wurde der Radler leicht verletzt.

Salzwedel (ci) l Leicht verletzt wurde ein Radfahrer am Freitag (22. Mai) um 10.20 Uhr, als er in Salzwedel mit einem Fahrzeug in der Neuperverstraße zusammenstieß. Bei dem Versuch, sich von der Ausfahrt des Parkplatzes gegenüber der Bummi-Krippe in den Verkehr in Fahrtrichtung Innenstadt einzuordnen, hatte ein Autofahrer einen Radfahrer übersehen, der in gleicher Richtung unterwegs war.

Nach Angaben eines Polizeibeamten vor Ort hatte der Kraftfahrer erst den Verkehr beobachtet und wollte danach nach rechts auf die Straße abbiegen. In diesem Moment sei der Radfahrer vor das Fahrzeug geraten.

Der Radfahrer sei bei dem Zusammenstoß leicht verletzt worden. Während der Unfallaufnahme hatten Autofahrer aus beiden Fahrtrichtungen den Parkplatz genutzt, um die Unfallstelle zu umfahren.