Leicht verletzt und bewusstlos ist ein 20-Jähriger in Salzwedel auf einem Gehweg gefunden worden. Symbolbild: dpa

Ein junger Mann lag in Salzwedel verletzt und bewusstlos am Boden. Die Polizei ermittelt auch wegen unterlassener Hilfeleistung.

Salzwedel l Ein leicht verletzter junger Mann ist in Salzwedel in der Nacht vom 12. auf den 13.06. um 1.04 Uhr von einem Passanten auf einem Gehweg an der Ernst-Thälmann-Straße gefunden worden.

Wie die Polizei mitteilt, stammt der 20-Jährige aus Bad Bodenteich. Erst im herbeigerufenen Krankenwagen kam der junge Mann wieder zu sich. Doch warum er dort lag, konnte er nicht beantworten. Aufgrund seiner leichten Verletzungen, können die Beamten nicht ausschließen, dass es im Vorfeld zu einer Auseinandersetzung oder Ähnlichem gekommen war.

Polizei ermittelt in mehrere Richtungen

Der Passant, der den 20-Jährigen fand, hat zuvor noch eine Gruppe von fünf bis zehn Personen an dem bewusstlosen Mann vorbeilaufen sehen. Daher ermittelt die Polizei nun in mehrere Richtungen: Sowohl wegen möglicher Körperverletzung, als auch unterlassener Hilfeleistung.

Die Polizei in Salzwedel bittet in dem Zusammenhang um Zeugenhinweise: 03901/84 80.