Auch in Salzwedel sorgen die Kontrollen der Polizei für mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Symbolbild: Martin Rieß

Eine ganze Palette von Verfehlungen registrierte die Polizei aus Salzwedel bei einer einzigen Kontrolle in Seeben.

Seeben (za) l Gleich wegen mehrerer Verfehlungen wird sich ein Mann verantworten müssen, der bei einer Kontrolle am Dienstagabend in Seeben der Polizei ins Netz ging. Offenbar war der Mann nach dem Konsum von Alkohol, Cannabis und Amphetaminen ohne Brille – obwohl er sie beim Autofahren eigentlich tragen müsste – am Steuer auf der Seebener Dorfstraße unterwegs.

Im Zuge einer Streifenfahrt war der Salzwedeler Polizei ein Audi aufgefallen, der auf der Bundesstraße 71 aus Richtung Salzwedel fuhr und auf die Seebener Dorfstraße, mit hoher Geschwindigkeit abbog. Die Beamten entschlossen sich daraufhin, das Fahrzeug zu kontrollieren, das schließlich gestoppt werden konnte. Bei der Kontrolle wurde zunächst die abgelaufene Plakette zur Hauptuntersuchung festgestellt sowie der Verstoß gegen die Auflage, eine Brille zu tragen. Dabei bemerkten die Beamten beim späteren Beschuldigten wässrige Augen sowie verengte Pupillen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,17 Promille. Ein freiwilliger Drogenschnelltest war ebenfalls positiv. Dieser reagierte positiv auf Cannabis und Amphetamine. Es folgte eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus. Der Führerschein wurde sichergestellt.