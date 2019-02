Gurtpflicht, Tempo, Handy. Die Polizei startete im Altmarkkreis Salzwedel eine Kontrolle, um gegen die Hauptunfallursachen vorzugehen.

Salzwedel l Großeinsatz für die Polizei im Altmarkkreis Salzwedel. Koordiniert vom Salzwedeler Revier besetzten zahlreiche Beamte der Landesbereitschaftspolizei, der Polizeiinspektion Stendal sowie Mitarbeiter des Bundesamtes für Güterverkehr und der Hansestadt Salzwedel kreisweit elf Kontrollstellen zu unterschiedlichen Uhrzeiten.

Die Maßnahme war angesetzt worden, um gegen die Hauptunfallursachen vorzugehen. Im Blickpunkt war dabei die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer, das Anlegen des Sicherheitsgurtes bei den Fahrern wurde geprüft sowie der unerlaubte Griff zum Handy. Daneben wurde entlang der Bundesstraße 71 bei kontrollierten Lkw-Fahrern die Einhaltung von Fahrtzeiten, die Ladungssicherheit und den technischen Zustand der Fahrzeuge geachtet. So wurden Lkw an der B 71 bei Seeben unweit der Landesgrenze zu Niedersachsen und am Ortseingang von Letzlingen genauer unter die Lupe genommen.

Weitere Kontrollen

Weitere Kontrollstellen richteten die Beamten in Salzwedel auf der Ernst-Thälmann-Straße und An der Lorenzkirche, in Gardelegen am Tivoliplatz und der Marktstraße sowie in den Ortsdurchfahrten von Jävenitz und Mieste ein.

Bilder Die Beamten nahmen die Lkw genau unter die Lupe. Da war auch Körpereinsatz gefragt. Foto: Polizei



Als Ergebnis der Kontrollen konnte Salzwedels Polizeisprecher Frank Semisch mitteilen, dass bei insgesamt 1689 Fahrzeugen die Geschwindigkeit gemessen wurde. 74 Verkehrsteilnehmer waren zu schnell unterwegs. Davon müssen acht Fahrer mit einem Bußgeld rechnen, allerdings lag keiner von ihnen im Bereich eines Fahrverbotes. Bei erlaubten 50 km/h hatte der „Spitzenreiter“ des Tages 78 km/h auf dem Tacho.

Ohne Gurt und unter Alkohol

Sieben von 38 überprüften Lkw wiesen Mängel auf. Drei Autofahrer hatten ihren Sicherheitsgurt nicht angelegt. Außerdem ertappte die Polizei während der Großkontrolle auch einen angetrunkenen Fahrradfahrer. Ein Alkoholtest zeigte bei dem Mann einen Wert von 1,66 Promille.

Polizeirätin Tina Beck (Stendal) leitete den Einsatz der unterschiedlichen Kräfte. Sie wertete die Kontrollen als Erfolg und kündigte an, dass es nicht der letzte Einsatz war, der in dieser Form vorgenommen wurde.