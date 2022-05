Preis für Besuch im Märchenpark Salzwedel soll steigen

Der Märchenpark in Salzwedel zieht in normalen Jahren ohne Corona mehr als 80000 Besucher an. Nun sollen die Eintrittspreise leicht steigen.

Salzwedel - Der Aufsichtsrat der GUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH, die den Märchenpark betreibt, hat für 2022 eine Erhöhung der Eintrittspreise für Park und Spielscheune um durchschnittlich je einen Euro für Erwachsene und Kinder empfohlen. Der Finanzausschuss stimmte am Mittwochabend über diesen Vorschlag ab. Von der Preiserhöhung ausgenommen sind Fünfer- und Jahres-Karten.

Defizit trotz Preiserhöhung

Selbst mit Preiserhöhung erwartet der Aufsichtsrat für 2022, dass der Märchenpark einen Verlust von rund 152000 Euro einfahren wird, der über den städtischen Haushalt ausgeglichen werden muss.

Stadträtin Ute Brunsch (Die Linke) sah die Preiserhöhung dennoch kritisch. „Eine Familie mit zwei Kindern bezahlt jetzt schon 25 Euro für einen Besuch im Märchenpark“, rechnete sie vor und plädierte deshalb dafür, das Vorhaben zu verschieben. Bürgermeisterin Sabine Blümel hielt dagegen: „Eine Erhöhung der Preise für Einzeltickets um einen Euro ist für die Möglichkeiten, die dort geboten werden, sehr moderat.“ Die Verteuerung der Tickets müsse jetzt sein. Die Löhne der Mitarbeiter seien leicht angehoben und eine zusätzliche Gärtnerin eingestellt worden. Die Grünanlage des Märchenparks habe annähernd das Niveau von Bundesgartenschauen. „Um das zu halten, brauchen wir Fachkräfte“, so die Bürgermeisterin. Torsten Weimert (Sachkundiger Einwohner Freie Fraktion) wollte wissen, ob die Finanzlage des Märchenparks nicht auch durch mehr Veranstaltungen verbessert werden könnte.

Mehr Veranstaltungen keine Lösung

Das sah Sabine Blümel angesichts der Entwicklung der Corona-Zahlen kritisch: „Wenn sich nach der Pandemie alles wieder normalisiert hat, können wir auch wieder Veranstaltungen machen“, so die Bürgermeisterin. Märchenpark-Chefin Cornelia Wiechmann ergänzte: „Veranstaltungen sind oft nicht kostendeckend, weil dann bis zu 45 Mitarbeiter im Einsatz sind.“ In und um Salzwedel gebe es so viele Veranstaltungen, dass es nicht notwendig sei, auch im Märchenpark noch etwas anzubieten. „Einmal haben wir Pfingsten eine Veranstaltung gehabt, aber da kamen nicht mehr Gäste als sonst“, so die Märchenpark-Chefin. Die Mehrheit der Ausschussmitglieder votierte in der Abstimmung für die Preiserhöhung.