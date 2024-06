Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Diesdorf. - Von einer Taufe in einem Freibad hatte Maaike Geven zuvor nichts gehört. Bis Diesdorfs Pfarrer Ulrich Storck sie ansprach, ob sie einverstanden ist, dass ihr Töchterchen Kaylee (eineinhalb Jahre) an diesem besonderen Ort getauft wird. „Warum nicht? Das ist doch etwas Besonderes“, erzählte sie am Sonnabend im Erlebnisbad Diesdorf. Auch Papa André Pfeiffer unterstützte diese Idee. Die beiden kennen den Pfarrer schon eine Weile, schätzen an ihm, dass er „sehr kreativ“ sei, so Maaike Geven.