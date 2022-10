Landwirte im Wendland graben der Altmark das Wasser ab

Salzwedel/Lüchow-Dannenberg - Der Grundwasserspiegel in Teilen der nordwestlichen Altmark ist so tief wie nie. Und das liegt möglicherweise auch an den Nachbarn: Im niedersächsischen Landkreis Lüchow-Dannenberg haben die Landwirte ihre Kulturen offenbar reichlich bewässert, obwohl der Grundwasserpegel nicht nur unter ihren Feldern weiter absackt, sondern auch in der Altmark.