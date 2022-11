Diesel an Total-Tankstellen im Altmarkkreis knapp

Vor wenigen Tagen erlebten Kunden an Total-Tankstellen im Altmarkkreis Salzwedel eine unliebsame Überraschung: Wer Diesel tanken wollte, musste unverrichteter Dinge wieder wegfahren.

Kein Dieselkraftstoff an der Tankstelle. Mit handgeschriebenen Zetteln wurde bei Total darüber informiert.

Altmarkkreis - Noch nie haben Kunden so viel Geld für Kraftstoff ausgegeben wie in diesem Jahr. Doch nicht der Blick auf die Preise sorgte vor einigen Tagen bei Kunden der Total-Tankstellen in Kalbe und Gardelegen für überraschte Gesichter. Dort gab es nämlich gar keinen Sprit. Zumindest nicht für Diesel-Kunden.