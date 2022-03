Radler auf holprigem Weg zum Arendsee: Land Sachsen-Anhalt könnte Problem lösen

Das Land Sachsen-Anhalt hat im Bereich Arendsee einige Radwege neu gebaut oder erneuert. Aber noch gibt es Lücken, insbesondere an einer Stelle der Blauen Perle.

Arendsee - Auf glattem Bitumen bequem von Ziemendorf in Richtung Arendsee. An der Kreisstraße, die nach Zießau führt, muss an einer Metallsperre abgestiegen werden. Und dann wird es kompliziert.