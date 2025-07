Wechsel an der Rotary-Spitze

Dietrich Landmann (r.) hat das Amt des Präsidenten des Zerbster Rotary Clubs an Mirko Enke übergeben.

Zerbst - Im Rotary-Club Zerbst wurden wieder zum 1. Juli die Clubämter auf die Nachfolger übertragen. Wie der Club mitteilt, übergab der scheidende Präsident Dietrich Landmann in feierlichem Rahmen die Amtskette an Mirko Enke, der nun für ein Jahr an der Spitze des 1994 gegründeten Clubs steht – und das zum wiederholten Mal. Nachdem er bereits 2015 dieses Amt übernahm, ist es für ihn wie zuvor für Dietrich Landmann nun schon die zweite Präsidentschaft.

Dietrich Landmann ließ das vergangene Jahr bei der Gelegenheit demnach noch einmal Revue passieren. Dabei hob er neben den etablierten sozialen Projekten wie „Schüler helfen Schülern“, einem Projekt zur Lernförderung an der Ganztagsschule Ciervisti, insbesondere das Hands-on-Projekt im Rephuns Garten zur Neugestaltung des Bereichs um den früheren Springbrunnen hervor. Bereits im Jahr zuvor konnte der Club mit Unterstützung von Helfern die historische Pergola des Parks wiedererstehen lassen.

Neue Impulse für die Zerbster Rotarier

Mirko Enke betonte, unter anderem der Beteiligung des Clubs am internationalen Jugendaustausch neue Impulse verleihen zu wollen. Anlässlich der Feier wurden zudem zwei der derzeit 35 Clubmitglieder für ihr herausragendes gesellschaftliches Engagement ausgezeichnet.