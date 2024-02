Verein in Salzwedel

Der Kaninchenzuchtverein G236 Salzwedel hat einen neuen Vorstand gewählt. Ihm gehören Mike Hennings, Udo Petz, Karl-Heinz Herrmann, Maik Zahmel, Torsten Thiel, Lena Feißel und Walter Müller an. Foto: Kaninchenzuchtverein

Salzwedel/vs. - Ende September wird es wieder eine Rassekaninchenausstellung in Salzwedel geben, und zwar auf dem Gelände von Landfuxx Bartels. Darüber informiert Mike Hennings, Vorsitzender des Kaninchenzuchtvereins G236 Salzwedel (Foto), in einer Pressemitteilung zur Jahreshauptversammlung.

Dort sei mit Justin Lehnecke ein neues Mitglied aufgenommen worden. Der angehende Landwirt aus Wistedt beschäftige sich seit einigen Jahren mit der Zucht von Grauen Wienern und wolle auf die Erfahrungen im Verein zurückgreifen. Eine Züchterfamilie, die kürzlich aus Brandenburg in die Altmark gezogen sei, wolle sich ebenfalls dem Salzwedeler Verein anschließen.

Mike Hennings informierte, dass von den derzeit elf aktiven Züchtern im Vorjahr elf Rassen mit 353 Jungtieren in das Vereinszuchtbuch eingetragen worden seien. Die Aufzuchtleistung gegenüber dem Jahr 2022 sei um fast 100 Jungtiere übertroffen worden.

Zuchtwart Karl-Heinz Herrmann habe auf die Erfolge der Salzwedeler Rassekaninchenzüchter verwiesen, auch wenn die Rammlerschau in der Region nicht stattgefunden habe. Bei der Teilnahme an Ausstellungen des Kreisverbandes Altmark West, bei der Landesverbands- und der Bundesverbandskaninchenschau hätten sie zahlreiche Titel geholt. Das bestätige die züchterischen Leistungen der Mitglieder im 1916 gegründeten Verein. Den alljährlich ausgelobten Vereinsmeister-Titel habe die Zuchtgemeinschaft Mario und Paul Liepelt aus Bretsch mit der Rasse Deutsche Riesen wildfarben und 387,5 Punkten gewinnen können, so der Vereinsvorsitzende.

60 Jahre Züchterfreundschaft

Kreisverbands-Vorsitzender Klaus Ihrke erinnerte an die 60-jährige Züchterfreundschaft zwischen dem Fleetmarker Verein, dem er angehöre, und dem Salzwedeler.

Friedhelm Müller habe nach zehn Jahren ehrenamtlicher Arbeit als Vereinskassierer die Aufgabe abgegeben. Die Revisionskommission habe ihm eine gute Buchführung bescheinigt. Künftig werde sich Walter Müller um die Geldangelegenheiten kümmern. Neu im Vereinsvorstand sei auch Lena Feißel als Schriftführerin. Die weiteren Mitglieder hätten erneut das Vertrauen bei der Vorstandswahl erhalten. Mike Hennings engagiere sich weiter als Vorsitzender, Udo Petz als sein Stellvertreter, Karl-Heinz Herrmann als Zuchtwart, Maik Zahmel als Zuchtbuchführer und Torsten Thiel als Tätowiermeister.