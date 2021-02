In Salzwedel hat es einen Raubüberfall auf eine Bäckereifiliale gegeben. Der Täter zog aber ohne Beute ab.

Salzwedel l Einem völlig vermummten Mann mit einer Schusswaffe in der Hand sah sich am Donnerstag gegen 12 Uhr eine Mitarbeiterin in einem Salzwedeler Bäckereigeschäft an der Ecke Südbockhorn/Ziegeleistraße gegenüber. Franziska Hotopp, Pressessprecherin des Polizeireviers, bestätigte den Vorfall auf Volksstimme-Nachfrage. Der Mann habe nach ersten Erkenntnissen Geld gefordert, aber nichts von der Verkäuferin erhalten.

Offensichtlich sei der Täter dann unverrichteter Dinge zu Fuß in Richtung Kronsberg geflüchtet. Auch eine Täterbeschreibung gibt es: Der Mann soll unter 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und sehr schlank sein. Bekleidet war er zum Tatzeitpunkt nach ersten Beschreibungen mit einer Jeans und einem schwarzem Rollkragenpullover. Er trug eine Sonnenbrille, Mütze und Mund-Nasenschutz. Sofort wurden Fahndungsmaßnahmen eingeleitet.