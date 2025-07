Am Freitagvormittag wird die Polizei zu einem Tatort in der Gemeinde Hemmingen gerufen. Ein Mann wird festgenommen, die Hintergründe der Tat sind unklar.

In einem Mehrfamilienhaus in Arnum in der Region Hannover wurde eine Frau tödlich verletzt. Polizisten nahmen den mutmaßlichen Täter fest.

Hemmingen - Eine Frau ist in Arnum südlich von Hannover in einem Mehrfamilienhaus getötet worden. Nachbarn hätten am Freitag gegen 10.30 Uhr den Notruf gewählt, sagte ein Polizeisprecher. Sie berichteten, dass im Treppenhaus eine schwer verletzte Frau um Hilfe gerufen habe. Die Frau starb laut Polizei kurz nach dem Eintreffen der Rettungskräfte. In einer Wohnung des Hauses nahmen Polizisten einen Tatverdächtigen fest.

Gegen den 31 Jahre alten Mann wird jetzt wegen eines Tötungsdelikts ermittelt. Die Spurensuche am Tatort und die Ermittlungen dauern an. Die Hintergründe sowie die zweifelsfreie Identität der getöteten Frau sind einer Mitteilung der Polizei zufolge Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Ob Täter und Opfer in einer Beziehung zueinander standen, ist demnach noch unklar. Befragt werden sollen unter anderem Anwohnerinnen und Anwohner. Arnum ist ein Ortsteil von Hemmingen.