Unterstützung der Wirtschaft in der Pandemie Rückzahlung von Corona-Hilfen: Was die IB dazu sagt

Bereits rund 52,2 Millionen Euro an empfangenen Corona-Zahlungen haben Unternehmen an das Land Sachsen-Anhalt zurückerstattet. Auch zahlreiche Firmen aus dem Altmarkkreis sind dabei. Die Investitionsbank kündigt weitere Rückforderungsbescheide an.