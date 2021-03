In Salzwedel haben unbekannte Tater Nazisymbole in den Lack eines Autos gekratzt. Es entstand hoher Sachschaden.

Salzwedel (vs) l In der Salzwedler Tuchmacherstraße wurde ein Mercedes Benz auf der Motorhaube und der Heckklappe mit je einem Symbol des Nationalsozialismus in den Ausmaßen von je etwa 50 x 50 cm zerkratzt, dies teilte die Polizei mit. Des Weiteren wurden beide Seiten des Pkw über die komplette Länge zerkratzt.

Die Sachbeschädigung wurde der Polizei am 10. März gemeldet. Ein Tatzeitraum wurde von de rPolizei nicht mitgeteilt. Es wurde eine entsprechende Strafanzeige erstattet. Der entstandene Sachschaden beträgt nach Polizeiangaben etwa 7.000 Euro.