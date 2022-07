Sachsen-Anhalt: Entwickelt sich Salzwedel zur Skatstadt?

Kontra, Re und Bock: Salzwedel hat mit einem großen Skatturnier Spieler aus dem Bundesgebiet in die Altmark gelockt. Wird die Baumkuchenstadt nun auch noch Skatstadt?

Mit dem Skatturnier Anfang des Monats in der Bauernmarkthalle konnte Veranstalter Jost Fischer die Aufmerksamkeit der Skatfreunde auf Salzwedel lenken.

Salzwedel - Dass sich der Erfolg des jüngsten Salzwedeler Skatturnieres in der Szene herumspricht, hatte Jost Fischer als Veranstalter gehofft. Dass es so schnell geht, war denn doch eine Überraschung. Erst vor wenigen Tagen erhielt Fischer einen Anruf von Helmut Semler aus Alsdorf in Rheinland-Pfalz. Dort und im süddeutschen Raum ist Semler als Skatspieler und zugleich als Organisator von großen Turnieren eine bekannte Größe. Als solche ist er natürlich gut vernetzt. Und das könnte sich für Salzwedel auszahlen. Wird die Hanse- und Baumkuchenstadt nun womöglich auch noch Skatstadt?