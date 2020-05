Die Vorbereitungen für die neue Saison im Erlebnisbad Diesdorf laufen. Diese soll am 6. Juni starten. Am Pandemiekonzept wird gefeilt.

Diesdorf l Auch ein Freibad muss behindertengerecht sein. Erst recht dann, wenn ein neues Sozialgebäude gebaut worden ist wie in Diesdorf. „Die Rampe haben wir jetzt aus Restmitteln aus dem Vorjahres-Haushalt bauen lassen“, sagt Bürgermeister Fritz Kloß auf Nachfrage der Volksstimme.

Mitarbeiter einer Salzwedeler Tiefbaufirma haben einen glatten Weg gepflastert, den künftig beispielsweise Leute mit Rollator und Kinderwagen, aber auch Rollstuhlfahrer nutzen können, um zur Liegewiese zu gelangen. „Wir haben den Weg den örtlichen Bedingungen angepasst“, erklärt Fritz Kloß. Jetzt müsse noch ein Geländer an einigen Stellen angebracht und Rasen in die Fläche dazwischen eingesät werden.

Behindertengerechte Rampe

„Ich denke, unser Bauwerk ist ganz gut gelungen und fügt sich in die Umgebung ein“, meint der Bürgermeister. Gemeinsam mit den Fachleuten sei geschaut worden, wie sich der Weg am besten übers vorhandene Gelände schlängeln könne, so dass die Höhenverhältnisse gut überwunden werden könnten. Nun seien diese Arbeiten fertiggestellt.

„Am Montag beginnen wir, das Erlebnisbad für die neue Saison vorzubereiten“, sagt der Bürgermeister. Von der Politik gebe es das Signal, dass ab 28. Mai wieder geöffnet werden dürfe. Aber die Vorbereitungen seien bis dahin nicht zu schaffen. „Wir gehen momentan davon aus, dass wir am 6. Juni öffnen werden“, erklärt Fritz Kloß. Ein Pandemieplan sei bereits erarbeitet.

Jetzt werde auf die genauen Vorgaben gewartet, was alles beachtet werden müsse. So sei es sehr wahrscheinlich, dass das Planschbecken gesperrt werden müsse. „In dem Wasser ist kein Chlor. Deshalb darf es voraussichtlich nicht genutzt werden“, sagt er. Auch die Umkleideräume würden wohl aufgrund der geforderten Abstandsregelungen geschlossen bleiben. „Wir müssen genau überlegen, wie wir alles umsetzen. Eins ist aber klar: Wir wollen das Freibad-Vergnügen anbieten, da in diesem Sommer nicht groß verreist werden kann“, fügt der Bürgermeister hinzu.