Salzwedel: 26.898 Kilometer fürs Klima auf dem Fahrrad

Schüler, Lehrer, Vereine: Beim Stadtradeln haben die Salzwedeler mächtig in die Pedale getreten. Eine Grundschule überholte dabei die Mitarbeiter der Kreisverwaltung.

Beim Stadtradeln 2022 in Salzwedel haben die Teilnehmer fast 27.000 Kilometer auf ihren Fahrrädern gesessen.

Salzwedel - Durchschnittlich 251 Kilometer pro Person: Das ist das Ergebnis des Stadtradelns in Salzwedel in diesem Jahr. Und dabei traten die Kleinsten besonders groß in Erscheinung.