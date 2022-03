Salzwedel: Avacon äußert sich zu Baumaßnahmen an der Hoyersburger Straße

Die Bauarbeiten an einem Fuß- und Radweg an der Hoyersburger Straße gehen nicht voran. Avacon stellt nun ein Ende der Sperrung in Aussicht.

Es tut sich etwas an der lange Zeit stillgelegten Baustelle an der Hoyersburger Straße in Salzwedel.

Salzwedel (bn) - An der Baustelle an einem Fuß- und Radweg an der Hoyersburger Straße entlang der Schallschutzwand zur B 71 ist seit einiger Zeit kein Fortschritt der Bauarbeiten zu erkennen. Das hatte Leser Bernd Grziwa festgestellt und sich fragend an die Volksstimme gewandt. Drei Absperrzäune verhindern seitdem, dass dort Fußgänger oder Radfahrer passieren können. Die Volksstimme fragte bei der Avacon nach, warum dort scheinbar ein Stück Gehweg vergessen wurde.