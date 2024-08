Die Kassenärztliche Vereinigung will die augenärztliche Versorgung in Salzwedel verbessern. Noch in diesem Jahr soll es damit losgehen. Allerdings müssen sich die Patienten umstellen.

Salzwedel. - In Salzwedel haben gesetzlich versicherte Patienten bereits seit Jahren lange Wartezeiten, um an einen der begehrten Behandlungstermine bei der Salzwedeler Zweigstelle der Augen-Tagesklinik Groß Pankow zu kommen. Eine offene Sprechstunde bietet die Augenklinik wochentags immer nur für eine Stunde, von 11 bis 12 Uhr, an. Weitere Kassenärzte gibt es im Bereich der Augenheilkunde in der Hansestadt seit 2020 nicht mehr. Doch nun tut sich etwas.