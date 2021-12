Salzwedel: Dann ist im neuen Jahr die Blutspende möglich

Salzwedel (vs) - Die erste gute Tat im neuen Jahr ist gleich am 2. Januar möglich. An diesem Sonntag kann in der Comeniusschule in Salzwedel von 10 bis 14 Uhr Blut gespendet werden. Die nächsten Termine in der Hansestadt sind am Mittwoch, 12. Januar, von 16 bis 20 Uhr in der Lessing-Ganzstagsschule und am Montag, 17. Januar, von 16 bis 20 Uhr in der Jeetzeschule.