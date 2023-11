Ein Salzwedeler beklagt die Situation auf dem Perver-Friedhof. Auf den Wegen fahren rückichtlose Radler, Kinder turnen auf den Grabsteinen und am Rand liegt Hundkot.

Park statt Friedhof: Keine Achtung vor den Toten in Salzwedel

Salzwedel. - In einer Woche ist Toten- oder Ewigkeitssonntag. Dann besuchen viele Menschen die Gräber ihrer Angehörigen. Es ist die Zeit des Gedenkens und Erinnerns – eine stille Zeit. Still geht es auf dem Perver-Friedhof keineswegs zu, wie Uwe Schulz aus Salzwedel erleben muss, wenn er zum Grab seiner verstorbenen Frau kommt. Die gerade laufenden Bauarbeiten stören ihn nicht. „Aber es geht hier eher zu wie in einem Park als auf einem Friedhof“, sagt er.