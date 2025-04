Salzwedel. - Noch nie war es seit Beginn der Auswertung von Wetterdaten von Anfang Februar bis Mitte April in Deutschland so trocken wie in diesem Jahr, teilt der Deutsche Wetterdienst mit. Laut Dürremonitor des Helmholtz-Institutes steigt auch im Norden Sachsen-Anhalts die Dürre im Boden. Noch ist eine genaue Prognose schwierig, aber die Meteorologen befürchten einen extrem heißen Sommer in ganz Europa.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.