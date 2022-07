Salzwedel: Hundeshow und Bierkrug-Stemmen beim 30. Siedlerfest in Siebeneichen

Buntes Treiben beim Siedler- beziehungsweise Wiesenfest in Siebeneichen in Salzwedel. Zahlreiche Akteure sorgten für Spaß. Am Abend zog noch Oktoberfeststimmung im Zelt ein.

Salzwedel - Eigentlich wollten die Siebeneichenfelder schon im vergangenen Jahr ihr 30. Siedlerfest feiern, doch Corona hatte auch ihnen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Darum nun in diesem Jahr das Jubiläumsfest. Gleichzeitig war es ihr 4. Siebeneichener Wiesenfest, denn die Organisatoren hatten sich vor fünf Jahren zu einer Namensänderung entschlossen. Zeitgemäßer sollte es sein und Offenheit gegenüber Besuchern aus allen Salzwedeler Stadtteilen symbolisieren, die zu diesem Fest herzlich willkommen seien. Und auch etwas an die große Gaudi ein paar Hundert Kilometer weiter südlich erinnern. So wie dort, stehen auch bei den Siebeneichenfeldern an dem Tag die Familien im Vordergrund.