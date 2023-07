Salzwedel - Ins Salzwedeler Stadtzentrum zieht neues Leben ein. Nun hat sich ein neuer Betreiber für das Jeetze-Café gefunden - und der ist in der Stadt kein Unbekannter.

Vetrag ist unterzeichnet

Der Armenier Artak Karpetyan, der mit seiner Frau bereits seit 2018 in der Neuperverstraße das Schnellrestaurant PizzBurg betreibt , ist sich mit der bisherigen Betreiberin des Cafés einig geworden. „Ja, wir haben einen Vertrag unterzeichnet“, bestätigt Karpetyan.

Noch viele Ungewissheiten

Wann und mit welchem Konzept das Jeetze-Café wieder eröffnen wird, ist noch nicht klar. Karpetyan würde dieses wohl gern in Eigenregie übernehmen, mitsamt der bisherigen Belegschaft. Allerdings sei Personal in der Hansestadt schwer zu finden, und auch das PizzBurg soll wie bisher weiterlaufen. „Es könnte deshalb auch sein, dass ich das Jeetze-Café jemand anderem zur Bewirtschaftung überlassen muss“, so der Gastronom. Sollte er das Café selber übernehmen, will Karpetyan dort am Vormittag Frühstück anbieten und nach einer etwa zweistündigen Mittagspause am Nachmittag Kaffee und Kuchen.

Auch Schwarzer Adler schon verkauft

Das Jeetze-Café ist damit nach dem Schwarzen Adler am Rathausturmplatz das zweite Innenstadtcafé aus dem Bestand der Salzwedeler Baumkuchen GmbH, das seinen Besitzer wechselt und demnächst wieder aufmachen wird. Anfang Januar hatte Rosi Lehmann, Mitgeschäftsführerin des Traditionsunternehmens, die Stilllegung von Produktion und Vertrieb bis Ende Juli angekündigt.

Seit Juni geschlossen

Mitte Juni war das Jeetze-Café geschlossen worden. Seit März waren da bereits das Café am Stadttor und zwei Backshops in örtlichen Supermärkten geschlossen, ebenso wie seit dem Jahreswechsel das Café Schwarzer Adler am Rathausturmplatz.

Eröffnung im September anvisiert

Letzteres hat der Betreiber des Restaurants Amadeus, Radovan Smiljanic, gekauft. Er will dort ein modernes Café mit Großstadtflair eröffnen. Seit Wochen laufen in den Räumlichkeiten umfangreiche Umbauarbeiten. Beide Gastronomen hoffen, Anfang September ihre Cafés eröffnen zu können. Fest steht das aber noch nicht.