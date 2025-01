Wie eine Stadt in der DDR ihr Gesicht verändert Salzwedel in den 1970er: Betonbauten, Wohnungsbau und sozialistische Infrastruktur

Die 1970er waren Zeiten der Veränderung. In der DDR wurde gebaut, was der Beton hergab. Ein Blick in die Grenzstadt Salzwedel, wo heute noch viel daran erinnert.