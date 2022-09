Salzwedel: Kreisel am Fuchsberg wird komplett gesperrt

Salzwedel - Alle Zufahrten zum Fuchsberg-Kreisverkehr sind ab Montag, 13. September, für den Gesamtverkehr gesperrt. Dies teilt der Altmarkkreis Salzwedel mit.

Die Vollsperrung wird notwendig, um den zweiten Bauabschnitt am Fuchsberg-Kreisverkehr umzusetzen. Die Bundesstraße 248 wird zwischen dem Kreisverkehr „Fuchsberg“ an der B 71 und Kricheldorf einschließlich der Ortsdurchfahrt auf einer Länge von insgesamt knapp zwei Kilometern saniert. Im Zuge der Arbeiten werden auch die Fahrbahnen am Kreisverkehr selbst sowie der straßenbegleitende Radweg an der B 248 erneuert.

Die Umleitungen sind ausgeschildert. Diese führen für Pkw über die B 71 Magdeburger Straße, Ernst-Thälmann-Straße, Schillerstraße, Brückenstraße, Braunschweiger Straße bis „An der Warthe“ in beiden Richtungen. Die Umleitung des Lkw-Verkehrs erfolgt über Salzwedel, Chüttlitz, Salzwedel, Steinitz (L 8) in beiden Richtungen. Zusätzlich zur bestehenden Umleitung wird der Verkehr der B 71 über Stappenbeck und Pretzier in beiden Richtungen umgeleitet.

Die Kosten betragen knapp 2,7 Millionen Euro und werden vom Land getragen. Begonnen hatten die Arbeiten bereits Mitte August.