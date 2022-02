Salzwedel: Mahnwache für die Ukraine

Um Solidarität mit der Ukraine zu zeigen, findet am Freitag (25. Februar) eine Mahnwache in Salzwedel statt. Auf dem Rathausturmplatz soll ein Zeichen gesetzt werden.

In Salzwedel findet eine Mahnwache mit Blick auf die Geschehnisse in der Ukraine statt.

Salzwedel - Vor dem Hintergrund der Geschehnisse in der Ukraine rufen Cathleen Hoffmann, Fraktionsvorsitzende von Bündnis90/Die Grünen im Kreistag, und Thomas Wnuck vom Salzwedeler Ortsverband der SPD zu einer Mahnwache in der Jeetzestadt auf.

„Nach dem, was in den vergangenen Tagen und gerade in der Ukraine passiert, wollen wir ein solidarisches Zeichen setzen“, erklärt sie zum Hintergrund der Aktion. „Man hat einfach Angst und das geht vielen so“, sagt sie. Viele Westaltmärker würden sich nun vor dem Krieg fürchten.

Das nimmt auch Thomas Wnuck wahr, der sich von den Geschehnissen betroffen zeigt. Ursprünglich wollte am 25. Februar die Kritische Masse (Critical Mass) wieder in Salzwedels aufs Fahrrad steigen, um auf Probleme aufmerksam zu machen. „Ich hatte damit Schmerzen, einfach aufs Rad zu steigen und zur Tagesordnung überzugehen.“ Daher findet am Freitag um 16 Uhr, bevor die Kritische Masse ab 16.30 Uhr radelt, die stille Mahnwache auf dem Rathausturmplatz statt.

Auch wenn eine Mahnwache nur symbolischen Charakter habe, so sei es doch eine menschliche Geste. „Das ist nicht irgendwo, das ist in unmittelbarer Nachbarschaft“, stellt Thomas Wnuck klar.