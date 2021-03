In Salzwedel kam es zu einem Verkehrsunfall bei dem der Fahrer eines Quads schwer verletzt wurde. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht.

Salzwedel (vs) In Salzwedel wurde bei einem Verkehrsunfall ein Mann schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall am 9. März 2021 gegen 16 Uhr auf der Karl-Marx-Straße. Der 30-jährige Fahrer eines Quads der Marke Yamaha fuhr demnach in Richtung Ernst-Thälmann-Straße.

Als der vor ihm fahrende Autofahrer verkehrsbedingt bremsen musste, verlor der Quad-Fahrer beim Bremsen die Kontrolle über sein Fahrzeug und überschlug sich. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt. So erlitt der Mann nach ersten Erkennnissen unter anderem einen Bruch des Handgelenks und musste durch Rettungskräfte ins Krankenhaus gebracht werden.